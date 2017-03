Homber cu a perde pia den trabao a bay bende droga pa haya placa

Publication: Wednesday, 15 March 2017. Categoria: Judicial

El a worde condena na 14 luna di prison

ORANJESTAD (AAN): Den Corte di Husticia na Aruba, e homber F.A.C. di 36 aña di edad, a admiti cu e tabata bende droga y tabata arma.

El a bisa cu e tabata bende droga door cu el a perde un pia den un accidente na trabao y door cu e ta AO e no ta haya e entrada cu e tabata haya y el a dicidi bende droga pa mantene su famia cu ta consisti di 5 yiu.

Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu e situacion di F.A.C. pero esey no ta hustifica pa bay bende droga y mucho menos pa tin un arma di candela. El a exigi 21 luna di prison di cual 7 luna ta condicional y Hues a confirma e exigencia aki.

DROGA Y ARMA:

Fiscal a acusa C. cu dia 18 November 2016, e tabatin un arma di candela. Tambe Fiscal ta acusa C. di venta y posecion di cocaine y marihuana entre 18 Augustus 2016 y 18 Novomber 2016.

Ta asina cu C. a admiti tur dos acusacion.

BENDE DROGA DOOR DI NECESIDAD:

Durante tratamento di e caso, Hues a puntra C. pakico e tabata bende cocaine y marihuana. C. a a bisa Hues cu door di necesidad el a hay’e ta haci’e. El a splica cu door cu el a perde un pia den un acciente na trabao, e tabata AO y no tabata haya suficiente entrada. Pesey el a dicidi esey. Hues a puntr’e si e no por a haci algo otro cu no ta ilegal. Segun C. door cu e tabata AO e no por traha ningun otro caminda.

Pasa tempo dificil: El a bisa cu el a pasa den tempo hopi dificil cu su yiunan caminda no tabatin placa pa cria su famia.

Arma pa defende su mes: Hues a puntra C. pakico e tabatin un arma y si esaki ta relaciona cu bendemento di droga. Segun C. el a busca un arma pasobra el a worde atraca, caminda nan a bay cu tur su droga. Hues ta haya cu esey tin di haci cu e droga e ora.

a splica cu despues cu nan a bati’e y bay cu tur su droga, el a dicidi di busca un arma. El a splica cu mayoria biaha ta e ultimo dos siman di luna e ta bay caya pa bende pasobra e ora e no tin placa mas. E placa ta yuda pa e resto di luna.

Hues a puntr’e si e ta usa droga. El a bisa cu e ta usa marihuana pero cu e no ta adicto. Hues a bis’e cu e sa bon bon, cu droga ta causa adiccion. C. a bisa cu esey ta corecto. Hues a remarca cu asina mes C. a bay bende droga. C. a bisa Hues cu e no tabatin otro opcion.

Hues a mustra cu C. lo por a busca un otro tipo di trabao. Segun C. e ta pensa di bay haci otro trabao caminda e lo sinta traha, pero no ta bay bende droga mas. El a bisa cu door di e accidente di trabao e no por para hopi.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba tur e acusacionnan. Polis a haya C. cu droga y arma. Fiscal a sigui bisa cu C. no tin carchi di castigo. Fiscal a bisa cu C. a splica pakico e tabata hacie. Na opinion di Fiscal, e hecho di tabata cana arma ta haci e caso mas serio. Segun e maneho di Ministerio Publico, pa arma ta exigi 15 luna di prison y pa e cantidad di droga cu a haya C. cun’e, 6 luna di prison. Sinembargo mirando e posicion di C., Fiscal a dicidi di duna C. un chens. Fiscal a exigi 21 luna di prison di cual 7 luna ta condicional cu 2 aña di prueba.

DEFENSA:

Abogado mr. Bryson a splica cu C. ta un trahador duro y tin 5 yiu. Semper el a traha duro y door di accidente durante trabao e no por para traha mas. E abogado a mustra cu C. tin casi 2 aña AO door cu el a perde un pia. Esey a causa problema financiero. Door cu e ta AO, e no por traha pa otro hende sino e por perde su trabao. El a busca otro forma pa yega na entrada pero nada.

Abogado a remarca cu ta masha facil pa bisa cu C. no mester haci’e pero si pone bo mes den su posecion, como tata di 5 yiu, e mester busca manera pa mantene su famia.

E abogado a splica cu segun ley, despues di 2 aña, C. lo perde su trabao y lo haya un subsidio di Gobierno y e lo mester busca manera pa e mantene su famia. El a pidi Hues pa condena C. na castigo mas abou cu Fiscal a exigi.

SENTENCIA:

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya legalmente proba e acusacionnan. Ta delitonan serio. E posecion di arma riba caya ta sumamente peligroso. Ariba dje bendemento di droga tambe ta serio. Droga ta causa hopi miseria cerca famianan di adictonan y ta fomenta criminalidad. Adictonan ta bay horta pa por cumpra droga.

Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu C. ta promer biaha cu el a cay sera. E ta haya cu C. por tabatin otro manera pa por a yega na placa y no bende droga. Hues a tene cuenta tambe cu e situacion cu C. ta aden.

Hues ta haya e exigencia di Fiscal na su lugar. Hues a condena C. na 21 luna di prison di cual 7 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. E droganan ta worde destrui y e arma ta worde saca for di circulacion.