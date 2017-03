Publication: Thursday, 9 March 2017. Categoria: General

Segun Marouschka Cornelie di Simar:

ORANJESTAD (AAN):Tempo cu a implimenta leerplicht, enseñansa obligatorio, Simar no tabata di acuerdo pa implemente e momento ey ainda pasobra a sinti cu e condicionnan no tabata cla.

E rangvoorwaarden nan no tabata completo, segun Marouschka Cornelie kende ta forma parti di directiva di Simar.

Respet tin pasobra un gran mayoria di hende sa cu tin ley den leerplicht. Pero cu e ta wordo respeta, esey si ta algo otro.

Bo ta haya hopi mayor cu toch ta pidi pa haci un biahe na momento cu tin les y maske un cabesante bisa por ehempel cu no ta haya e ok, e personanan ta bay na e bureau y nan ta haya e ok toch. Tin cabesante of directornan cu nan no ta ni contesta mas, y dal bay.

Pasobra si palabra no tin peso, e ora no tin nut eigenlijk pa haci nada. Tin hopi problema rond di Aruba, hopi problema social, cu si bay papia di por ehempel boet, pasobra cu e mayor a laga su yiu na cas sin cu el a cumpli cu e rekisitonan, un carta di dokter, etc.

Ta yega un momento cu hendenan no por ni cumpli mas. Loke mester tuma luga. Segun Cornelie, mester un evaluacion di tur loke ta tumando luga cu tur e partnernan cu tin di haber cu esaki, directivanan di scol, cabesante, directornan, pa nan duna nan punto di bista, reevalua y wak unda mester schuif, drecha y reahusta pa yega na un miho sistema pa sostene enseñansa, segun Marouschka Cornelie.

Ley

El a sigui splica cu no cu e ley ta funciona, pero e no ta funciona optimal. E on ta logrando su meta optimal. Esey ta e miho manera pa deskibri’e.

Esnan cu mester move dede, ta esnan cu a bin implimente. Ta nan mester evalua structuralmente y wak si en berdad cosnan tabata cana manera debe ser.

Tin hopi hende cu no sa cu tin leerplicht. Ta wak hende ta cana cu mucha rond den dia, ora di scol, muchanan di edad cu mester ta den scol. Ta wak cu tin hende no sa.

Cornelie ta kere cu un tiki mas informacion pa publico lo ta structuralmente lo ta un punto cu por yuda hopi, el a splica. Muchanan mester ta na scol. Si kier ciudadanonan cu mañan dios kier carga e pais, mester ta educa, esey ta sigur, el a bisa por ultimo.