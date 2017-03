Publication: Tuesday, 7 March 2017. Categoria: General

InselAir lo bula solamente riba Aruba, Bonaire, Curacao y St. Maarten

ORANJESTAD (AAN): Un boletin emiti Dialuna atardi door di InselAir na Curacao, ta mustra cu debi na un resultado directo di e grounding cu ta sigui riba e parti di avionnan di InselAir door di Departamento di Aviacion Civil di Aruba, e aerolinea no a keda cu ningun otro opcion sino temporalmente suspende servicio pa e siguiente rutanan, entrante awe Diaranzon 8 di Maart 20017.

Lo no bula mas pa Barquisimeto, Caracas, Georgetown, Haiti, Havana, Kingston, Las Piedras, Manaus, Medellin, Miami, Paramaribo, Port of Spain, Santo Domingo, y Quito.

Servicionan interinsular pa Aruba, Bonaire, Curacao y St. Maarten si lo sigui.

Asina cu e avionnan ta bek den servicio, InselAir lo check pa lanza bek algun di e rutanan. Den e caso aki, pasaheronan lo wordo informa na tempo. InselAir ta spera cu pa luna di Juni venidero lo cuminza tey bek cu su operacionnan regular.

Proteccion di Pasaheronan:

Pasaheronan cu tin un pasashi cumpra via un ticket office di InselAir, of online, lo haya nan placa bek, y lo wordo yama door di Customer Relations Department. Pasaheronan cu a cumpra un pasashi via agencia di viahe, ta ser pidi pa contact e agencia pa haya placa bek. Pasaheronan cu ya caba a cuminza nan viahe, lo wordo protehi y manda pa un otro aerolinea, y lo haya informacion di Customer Relations Department di InselAir.