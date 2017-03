Publication: Thursday, 9 March 2017. Categoria: Politica

Asina mr. Andin Bikker ta expresa:

ORANJESTAD (AAN)—Parlamentario mr. Andin Bikker, miembro di Partido POR: Plataforma Forza Nobo, a expresa den conferencia di prensa diamars, cu Minister di Husticia no tin un plan pa combati abuso di mucha.

Parlamentario mr. Bikker a indica cu esey ta bin dilanti den cada reunion cu Parlamento ora cu preguntanan ta wordo haci na e Minister riba e tema di castigonan minimo, por ehemplo, ora di papia di introduccion di cambio di maneho pa loke ta trata e castigo duna pa Ministerio Publico na momento cu tin cierto delitonan a wordo cometi, cada bez cu ta wordo pidi pa esaki wordo hisa e minister ta cay den discusion academico, pakico no por, kico su preocupacionnan ta.

Segun mr. Bikker, ora un persona ta ocupa e cargo di Minister di Husticia, dos Codigo e tin pa combati criminalidad: 1. E codigo penal unda cu e castigo ta ancra den dje y 2. E codigo di procedimento penal.

“ E codigo di procedimento penal ta un instrument importante den combatimento di criminalidad cu ta data di aña 1996 y practicamente no a wordo cambia. Na Augustus cu a pasa hasta durante e instalacion di un Procurador General y un Huez, a wordo señala cu e for di 2013 caba nan a entrega un concepto y cu ta wardando pa e Codigo di Procedimento Penal wordo adapta. Por ehemplo, den nos Madre Patria Hulanda tocante e Codigo di Procedimento Penal por introduci, entre otro, e derecho di e victimanan”.

Aki na Aruba, hopi biaha ta concentra mas den e codigo actual, riba e derecho di esun cu ta wordo acusa.

“Pero con a para cu e victimanan? Na Hulanda y na Hulanda, por ehemplo, tin derecho ancra cu e victima y su mayornan por hiba palabra durante un caso penal. Esaki ta incorpora den articulo 51 y otronan di e Codigo di Procedimento Penal di Hulanda. Bo tin tambe cu nan a amplia e casonan caminda e victimanan por cobra daño y perhuicio di esnan cu a haci nan daño” mr. Andin Bikker a subraya.

E parlamentario a indica cu esakinan ta ehemplonan palpable cu, como Minister di Husticia, ora e carece di un vision pa combati criminalidad y e tin e instrumentonan cu ta netamente y por ehemplo e cambionan den ley cu pa por moderniza nos leynan, pero e ta, gewoon, keda drumi den luz berde.

“Bo no ta actuando, no ta moviendo y cada bez cu den parlamento y otro ocasionnan preguntanan ta wordo haci riba e tematica aki, bo ta keda busca excuse pakico algo no por wordo haci.

“ Well, den nos opinion, mester por! Pasobra na final di dia e instrumento mas importante cu bo tin ta adapta y moderniza nos leynan, cuminza hacie!” Segun mr. Andin Bikker. El a agrega cu pesey ta masha importante pa introduci un Academia di Ley na unda por educa e huristanan cu tin interes den esaki, cu sigur tin hopi di nan, pa nan por haya e experticio pa por traha y moderniza nos leynan.

Parlamentario mr. Bikke a sigui bisa cu esaki ta un ehemplo palpable tambe cu nos ta wordo confronta, lamentablemente, cu hopi caso di abuso di menor, pero por wak cu e minister actual ni den totalidad pa combatimento di criminalidad, pero pa e tema aki, tampoco no tin un plan specifico.

“Pasobra na final di dia si bo pensa un rato riba introduccion di castigo minimo, unda bo ta duna un señal fuerte como legislador, bo por bisa tende aki, e actonan aki ta inaceptable, repudiable, y nos comunidad no ta acepta esaki”, Parlamentario mr. Bikker a subraya.