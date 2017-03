Minister Hooyboer mustrando cu GED ta un oportunidad unico pa logra caba high school

Publication: Wednesday, 15 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Ministerio di Enseñansa, bao guia di Minister Michelle Hooyboer-Winklaar, recientemente a anuncia cu e programa na e idioma Ingles cu ta resulta den un credential certificate ekivalente na high school, esta GED, lo worde financia pa medio di e ministerio aki.

E programa ta encera un minimo di 16 siman di preparacion, cual ta tuma luga na Internacional School of Aruba (ISA), cu a bira un di e 20 centronan global autorisa pa ofrece e programa di preparacion. ISA ta e unico centro den nos region, y den Reino Hulandes cu e autorisacion aki.

Recientemente a organiza un anochi di informacion pa comparti detayenan encuanto di e programa en general, pero tambe e opcionnan cu e graduado tin pa sigui despues pa un programa di enseñansa superior. Minister Hooyboer-Winklaar ta hopi contento di por ofrece un opcion mas na adultonan di 17 aña, of mas, cu sea tabatin of tin dificultad cu e idioma Hulandes, cu ta buscando progreso den nan carera, of cu e sistema di enseñansa di un forma of otro no tabata un bon “match” pa nan y nan no a logra e meta cu nan kier.

E unico inversion cu e studiante tin cu e GED program ta su compromiso y esfuerso pa logr’e y e examengeld, cual ta mas of menos US$ 145. Tin cupo pa un maximo di 80 studiante cada biaha cu e programa worde ofreci. E prome programa ta cuminsa na augustus 2017, y esunnan interesa por bishita e website www.gedaruba.com pa informacion y registracion.

E programa, segun Leigh Ann van der Heyden a splica, ta consisti di cuater materia y modulo. Van der Heyden, kende ta e college counselor y GED coordinator na ISA, a comenta cu GED ta crea un caminda pa studiantenan cu kier sigui un enseñansa avansa, sea na Merca, Canada, na Aruba mes of otro pais cu ta reconoce e GED.

E examen ta consisti di cuater test, y pa cada uno lo ofrece un module.

“Reading, language and arts” ta e parti di dominio di e idioma Ingles, unda cu e studiante ta worde prepara y getest pa cu habilidad di lesamento y analisis di texto, su skirbimento y argumentacionnan basa riba e textonan ofreci.

“Mathematics reasoning” ta test e studiante pa cu e aplicacion practico di rekenen/wiskunde, manera algebra y conocemento general di e materia cu ta worde aplica den bida diario, y loke schoolnan di enseñansa superior ta rekeri.

E di tres modulo, “Science” ta encera conocemento general di e materianan relaciona na ciencia, y ta inclui ciencia fisico, ciencia di mundo y di bida.

E ultimo materia ta “History”, den cual ta revisa e conocemento di e studiante pa cu economia, gobierno y historia, como tambe historia Mericano, y geografia.

Van der Heyden a agrega cu docentenan cualifica ta revisa tur informacion di cada materia cu e studiantenan, incluyendo historia Mericano, y e studiantenan lo ta cla y bon ekipa pa logra nan GED na final di e curso.

Minister Hooyboer-Winklaar a subraya cu e curso aki ta worde ofreci cu e meta principal pa tin un opcion mas, un oportunidad mas pa asisti tur e personanan cu no a logra of ta logrando nan metanan di estudio y educacion.

Xaui Thijsen ta un hoben di 16 aña kende a gradua di MAVO y actualmente ta den klas HL1 na HAVO. El a bisa cu el a logra na MAVO y no ta bayendo malo na HAVO, pero e ta sinti mas afinidad pa Ingles. E ta haya cu su dominio di Ingles ta miho, e tin e vaknan exacto, y no ta mira un problema cu eseynan tampoco, loke e ta prepara pa siña ta e traduccion di e palabranan cu e mester sa den materianan manera biologia; y ta spera cu ta worde acepta den e prome programa di GED.

Un otro alumno di HAVO, esta Stenson Tromp, ta actualmente atendiendo Avond-HAVO, y e tambe ta aplicando pa e GED program. El a haya e informacion hopi bon, como cu casi tur su preguntanan cu ya el a haci online a worde contesta.

Tromp ta mira mas leu cu su caso so, pero tambe e personanan cu lo kier logra finalisa nan High School cu ta yuda nan pa bay dilanti y no tin tres pa cuater ora pa anochi pa dedica pa un tempo largo na un estudio manera Avond HAVO.

El a remarca cu esaki por ta e miho opcion pa e persona cu ta trahando, pa esun tin e soño cu e no por a realisa pasobra e sistema cu a custumbra cune pa decadanan largo na Aruba simplemente no a funciona pe of fay’e.

Pa su mes Stenson ta mira e GED un opcion pa e logra bay dilanti mas lihe y mas efectivo.

E anochi di informacion tabata hopi exitoso, y desde e momento cu a anuncia e opcion aki e reaccion di comunidad tabata lihe y cu entusiasmo. Tabatin, segun e mandatario, un avalancha di pregunta pa mas informacion y ya tin 80 persona registra pa e prome tanda di e programa. Ta premira cu lo mester cuminsa acepta aplicacionnan pa e di dos tanda asina cu e prome cuminsa na augustus.

Minister Hooyboer-Winklaar a conclui bisando cu e ta hopi contento cu e nivel di cursonan cu ISA lo ofrece, como un “authorized GED partner”, creando un opcion cu sigur ta bay crea oportunidadnan hopi valioso pa nos studiantenan, y adultonan cu ta buscando un chens pa ta exitoso den enseñansa, y pa sigui padilanti den nan profesion y carera.