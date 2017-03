Publication: Thursday, 2 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Minister Arthur Dowers tabata hunto cu polis riba caya. El a bay diferente caminda entre otro a accidente. Caminda cu polisnan ta activo. El a conta riba su presencia.

Ayera diadomingo tabata e ciere di e parti di mas grandi y e trabao mas pisa pa polis. El a dicidi di sali toch pa wak e trabao di polis. Tur dia ta den reunion y a tene tambe contacto cu polis pa mira kico ta pasando riba caya mes. Minister a bisa cu tin cos cu el a constata cu logicamente lo papia riba dje den e dianan cu ta sigui. E parti principal ta cu tin hopi polis haciendo un tremendo trabao.

E aspecto preventivo a duna su resultado tambe. Por mira Motorbrigade riba caminda di Hooiberg y moviendo basta bon. A mira hopi auto tambe cu ta baha nan velocidad na momento cu nan ta mira e polisnan. A mira varios caminda si lamentable cu hendenan a haya nan mes den accidentenan severo. E tin di haber mas tanto cu alcohol.

A papia prome cu e paradanan, haciendo un apelacion na comundidad pa bay trankil riba alcohol, Pero tin hende cu a haci uzo di alcohol y no por a controla nan mes. Hopi bringamento y cu hende a worde deteni.

Dado momento a haya nan cu arma y ta duna un sentimento poco fastioso. E mandatario toch ta contento cu na fin di dia cu polis a preveni pa cosnan no bay for di man. A actua severo riba esnan cu a viola contra ley y ta keda como les pa esnan cu pa otro aña nan tin pensa cu nan kier bay haci mesun cos y pa nan mira kico ta e consecuencianan.

Di un otro banda pensa tambe cu tin cu analisa loke ta e aspecto di hendenan cu pa mas cu un biaha cu anualmente ta causa problema. Si no por bin cu un forma preventivo tambe pa prohibi nan. Ta trahando un ley awor aki pa bay staten caminda cu e hendenan aki mester meld na warda di polis y no por participa na e actividadnan grandi aki, pasobra cada bes nan ta crea problema pa polis. Esey lo ta posibel den e siguiente paradanan di carnaval, caminda cu lo tin e posibilidad ey tambe y ta sigur cu lo haci uzo di dje pa asina preveni cu cierto personanan cu ta crea problema pa cuerpo policial y pa comunidad y cu den un forma preventivo por worde kita for di caminda.