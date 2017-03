Minister Sevinger a reuni cu banco y institutonan financiero

Publication: Thursday, 23 March 2017. Categoria: General

Riba maneho nobo di otorgamento di tereno

ORANJESTAD (AAN): Minister Benny Sevinger a tene un encuentro cu Asociacion di banconan, cu institutonan financiero y Fondo di Garantia. E reunion tabatin un solo punto di agenda. Esaki ta e maneho nobo pa loke ta otorgamento di tereno.

Minister Sevinger tabata satisfecho cu e curso di e reunion unda tur presente a mustra nan disponibilidad pa yuda e ciudadano yega na su propio cas. Minister Sevinger a splica con e situacion tabata y con trece cambio den dje.

“Ta asina cu den pasado gobierno ta duna un tereno den erfpacht cu un optie. E persona tin seis luna pa busca financiamento, prepara su mapa y cumpli cu otro rekisitonan. Eventualmente mayoria di hende no por cumpli y ta pidi verlenging y mas verlenging. Esaki tin como resultado cu un hende ta wanta un tereno te hasta dos aña prome cu e por keda cla of e no ta keda cla mes, mientras cu un cu si por cumpli ta wardando.”

Sevinger a splica cu pesey a dicidi pa bin cu un maneho nobo. Esaki ta encera cu no ta duna optie mas riba e tereno, pero ta duna esun cu a haci e peticion un carta den cual ta bisa cu tin un tereno reserva pe na tal lugar y e tin un luna pa busca un carta di banco.

Sevinger: “Nos a papia cu banco y a bisa nan cu nos ta prefera pa nan no haci un investigacion profundo di e persona su situacion financiero. Banco ta simplemente wak cuanto placa e persona aki ta gana y cuanto placa e por haya na fianza (hypotheek) pa e por traha su cas. Basa riba esaki e persona ta hiba e carta na DIP cu ta wak cual tereno den e bario cu el a pidi ta disponibel. Esaki ta depende e grandura di e tereno y e carta cu e persona a haya di e instituto financiero.”

Sevinger a bisa cu e reunion tabata pa splica e banconan e cambio di maneho y pidi nan cooperacion. “Banconan ta mas cu willing pa coopera. Nan tambe ta di opinion cu ta bon pa economia pa mas hende traha cas, pero tambe ta wak e como un responsabilidad social di nan pa yuda e comunidad pa yega na su propio cas.”

Minister a bisa cu a papia riba diferente obstaculo tambe cu por bin dilanti durante e proceso, manera dunamento di vergunning, arkitectonan cu tin cu pinta, taxateurnan cu tin cu haci nan trabao, contratistanan chikito cu tin biaha no ta caba cu e trabao. Tur esaki por causa cu banconan ta haya nan den problema despues. No solamente a papia riba e topiconan aki, pero tambe con maneha e proceso ey.

Den e proximo dianan casi mil hende ta bay haya carta riba nan peticion di tereno. Banconan y otro institutonan financiero den e proximo dianan ta bay haya hopi hende pa atende riba e cartanan aki. Nan ta prepara pa esaki.

“Cu e maneho aki bo ta cuminsa na soluciona e maneho di vivienda, pero tambe ta stimula economia unda contratistanan chikito ta haya trabao y placa ta draai den economia door di financiamento di banconan. Tur esaki tin efectonan positivo riba nos situacion na Aruba”.