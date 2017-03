Publication: Tuesday, 14 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Watty Vos Boulevard, cu ta mucho mas cu un ringweg, ta birando realidad. Fin di e luna aki, segun un anuncio haci door di Prome Minister Mike Eman y Minister Benny Sevinger, trabao ta bay cuminsa. Esaki ta un di e 4 proyectonan grandi, cu tabata mas di 30 aña den preparacion, cu a worde realisa door di Gabinete Mike Eman I y II.

“Cu e proyecto aki Aruba ta cuminsa y cera un capitulo. Cera e capitulo den un caso di 4 proyecto cu Aruba a bin ta traha riba nan pa e ultimo 30 añanan, di cual e ultimo ta Watty Vis Blvd cu ta den cuminsa,”Minister Benny Sevinger a bisa den conferencia di prensa.

E mandatario a repasa e historia di entre 20 pa 30 aña cu a bin ta papiando riba mudamento di haf, construccion di un hospital nobo, e caminda di 4 via pa San Nicolas y e ringweg (Watty Vos Blvd). Aunke cu e proyecto a cuminsa caba, pa fin di luna tin e ceremonia oficial di inicio di e proyecto cu ta worde realisa door di e empresa Mota-Engil.

Watty Vos Boulevard (WVB) ta un proyecto un poco diferente cu Green Corridor, cu tin hopi zona berde na banda di caminda. WVB ta pasa den diferente bario y e areanan na banda lo worde desaroya economicamente. A cuminsa cu e proyecto casi 30 aña pasa ora cu a cuminsa cumpra terenonan y awor Gabinete Mike Eman I y II a dicidi di ehecuta esaki y a cuminsa traha riba su realisacion na 2013.

Pa esaki, Minister Sevinger a splica, a busca y haya aprobacion di Parlamento. “Si bo mira entre 2013 y 2017 ta 4 aña a pasa di planeacion y buscamento di financiamento cu finalmente awor e ta den ehecucion,”Minister Sevinger a splica.

Ta trata di un proyecto cu no ta encera solamente un caminda di 4 via cu ta sali for di aeropuerto bay Sasaki, pero cu tambe ta alivia e trafico na Playa. Tambe e ta drecha e caminda di Oranjestad pa Ponton, drecha e actual Sasaki te na Super Food, bay back na Blvd bieu for di unda tabata ex Fatum te na Riu. Den esaki ta sigui cu e linear park, conectando riba e parti cu tin caba na Playa.

Tur esaki ta consisti di 5 fase. E proyecto aki ta esun mas grandi di Infrastructura, cu no solamente ta cambia infrastructura pero tambe calidad di bida di e habitantenan. Principalmente si mira cuanto hende ta uza e caminda aki den fin di siman pa haci ehercicio.

Tambe tin conexionnan nobo, entre otro rotondo y fly-over, cu lo percura pa trece siguridad y un miho fluho di trafico. E proyecto aki ta inclui un linea pa bicicletanan, cu lo core for di Boulevard, pasa den Watty Vos Blvd, drenta e caminda di 4 via te na San Nicolas.

E lo percura pa hopi mas movecion di ciclistanan riba e camindanan aki, algo cu Gobierno ta promove pa mantene e ciudadanonan den un estado saludabel.