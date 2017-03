Publication: Saturday, 4 March 2017. Categoria: General

Proyecto Green Corridor…

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente nos automobilistanan cu ta haci uzo di e caminda Santo Largo/ Isla di Oro y habitantenan di adres Savaneta # 186 cu entrante dialuna 6 di maart 2017 lo cuminsa cu construccion di e drenahe di awa y reconstruccion di e caminda, pa e motibo aki lo bay cera e caminda.

En conexion cu e trabaonan aki Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na automobilistanan pa no haci uzo di e caminda aki si no ta pa bo yega bo cas of negoshi.



Lo cera e caminda menciona pa tur trafico den ambos direccion y lo laga e caminda parcialmente habri pa clientenan por yega nan negoshi y pa habitante nan por yega nan cas.

E desvio di e rutanan lo bay worde indica cu baricadanan y borchinan di aviso.

E trabaonan relaciona cu construccion di e drenahe di awa y reconstruccion di e caminda di Santo Largo lo tin un duracion di 2 luna di trabao.

En conexion cu e trabaonan menciona Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na tur automobilistanan pa no haci uzo di e camindanan y ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencia cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.