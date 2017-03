Raul di Blasio contento di ta na Aruba y tocando na honor di Padu Lampe

Publication: Friday, 17 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Raul di Blasio no ta un persona desconoci. E ta un maestro pianista cu fama internacional, ta di bishita na Aruba y e tey en conexion cu e inauguracion di Plaza Padu.

E pianista Argentino aki, di renombre mundial, a splica cu e dia aki, esta diabierna 17 di Maart, ta un dia espectacula. E rason di su bishita, prome ta e amistad.

E tin un amigo masha stima for di hopi aña, kende ta sr. Eduardo de Veer, riba un invitacion di dje, debi na e homenahe por cierto hopi apropia, hopi mereci, cu lo bay worde haci na un colega cu berdaderamente ta un gran musico, kende ta Padu del Caribe, kende lo bay worde homenahea.

Y tambe riba e invitacion di e prome minister di Aruba, pa toca piano pa e hendenan na Aruba, asina particular pa un colega, den un clima extraordinario, na un luga cu ta un paraiso, ta un privilegio y alavez e posibilidad di bin cu su amigonan y su casa Fatima, kende e kier a invita pa e pasa dos pa tres dia akinan. Ta rasonnan mas cu suficiente, pa tey na Aruba.

Papiando di entrenamento y ensayo, e tabata tin un ensayo pa 8’or di anochi pa purba e zonido. Integra e orkesta pasobra e gracia ta traha y brinda hende un espectaculo hunto cu e publico, hunto cu e banda, e orkesta na Aruba. Ta un homenahe na Padu del Caribe.

E ta algo hopi special pe. Vooral tambe dilanti e necesidad cu uno tin pa haci un reconocimento pa prome minister di Aruba, autoridadnan y su amigo Eduardo de Veer, cu uno profesionalmente ta purba di haci’e di e miho manera. E ora el a bin cu su director musical, un ingienero di sonido, pa por logra cierto condicion cu di Blasio ta solicita unda cu e bay. Na Aruba, a extrema den duna loke cu e tin mester. E ta hopi contento.

Raul di Blasio ta feliz, el a bisa. Prome pa e hende. E hendenan ta asina calido. Tin cu bisa cu den e mundo di awendia, cu ta asina bruha, asina inkieto, cu asina tanto desconcierto den tanto aspecto, aunke no ta e tema di e articulo aki, si e tin cu bisa cu Aruba ta un paraiso.

Un hende ta yega akinan y ya bo ta desconecta, pasobra e calor di e hendenan, nan trato, nan manera di atende y comparti cu e turista, ta realmente un manera special. Ta un luga cu tin cu promove, ta un luga pa hende realmente conoce y bin disfruta.

Mañan e evento lo tuma luga den careda di 7’or di anochi. Di Blasio lo haci su participacion ora cu ta e momento mas adecuado. No e momento cu e eligi, sino e mas adecuado.

Di Blasio ta flexibel? Tin cuater artista cu ta toca durante e evento. Loke e ta inflexibel, ta den su relacion cu e publico. E publico no sa si un piano ta afina of no. E sa, y hende bo no por gaña. E ta pidi e miho piano. E ta purba pa por ofrece e miho condicionnan pasobra riba esey e ta inflexibel, pa loke ta trata sonido. E no ta inflexibel. E ta exigente, manera e ta bisa.

Raul di Blasio no ta kere ta un secreto y ta su manera di ta humilde. E no ta kere cu e ta asina famoso. E ta interesa cu e reconocimento cu e tin ta pasobra loke e ta haci, e ta haci’e dignamente y e ta haci’e bon y cu hopi honestidad y loke si e ta reconoce y e gusta pa hende reconoce, ta su tenasidad, su persistencia y deseo di sigui mehorando y sigui crece. Esey no tin e menor duda, cu ta algo pa cu e kier haci.

Raul di Blasio ta invita tur hende pa bin na e inauguracion of sintonisa esaki en bibo na television, medionan social y radio. E unico efecto cu e luga tin, ta cu bo no kier bay.

Un di e rasonnan cual cu pareha di Blasio a bin, ta pa bin cu su casa Fatima, kende ta di Ecuador, pa e disfruta di e privilegio pa ta den un paraiso cu e hendenan di mas noble y simpatico di mundo. Señora Fatima di Blasio, tambe ta disfrutando di Aruba