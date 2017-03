Publication: Tuesday, 7 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Hopi ta bisa cu ta increibel cu un mayor ta tribi di subi tereno di scol cu intencion premedita di agredi un maestro. No! No ta increibel. E ta un realidad amargo, cu tur dia maestronan ta teme pa sosode cu nan.

E impacto di e suceso aki riba empleadonan den enseñansa ta grandi y hopi ta frustra y disgusta cu loke a tuma lugar. Hopi ta puntra nan mes ta cuanto y kico mas nan mester tolera.

Cu un maestro a actua debidamente of no cu su alumno no ta e caso. Loke ta concerni SIMAR ta e seguridad den e edificio cu yama scol.

No ta prome biaha cu algo asina ta tuma lugar y cada biaha e ta bira mas y mas grave. Cada maestro ta pidi tur dia pa no haya nan mes confronta cu problema di e indole aki. Peor ainda ta spera cu nunca lo haya nan mes confronta cu morto violento na pia di trabou.

No por generalisa, pero respet pa maestronan di scol a baha drasticamente, tanto door di alumno, como di mayor. Esaki debi na mentalidad di mayornan awendia y door di educacion y falta di norma y balor for di ceno di cas. Problemanan social ta refleha den scolnan di tur tipo y ta parti grandi di frustracion di maestronan cu mester atende esakinan y usa hopi tempo na educa en bes di duna les.

SIMAR a trece dilanti na diferente minister di enseñansa y di husticia y na comicion di enseñansa di parlamento, cu mester duna extra castigo na agresornan di maestro di scol. Esaki pa planta mas respet, cu a bay perdi den transcurso di añanan.

Tambe a bisa na varios ocacion cu nos mester percura pa seguridad di alumnonan y di cada maestro na pia di trabou. Mester tin security na entrada di cada scol y mester percura pa infrastructura ta cuadra cu exihencianan stipula den ley. No obstante cuanto esaki ta costa. Mas cu claro ta preferibel inverti directamente den enseñansa, manera Minister di Enseñansa a menciona den un comunicado, pero seguridad di esnan cu ta forma e ciudadanonan cu ta futuro profecionalnan di bo pais, no tin prijs.

Directiva ta desea e maestro agredi pronto recuperacion y hopi forsa na su persona y na su coleganan.