Tin cu regla asunto di edificio den Freezone

Publication: Thursday, 23 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Prijs di scrap ta subiendo riba mercado internacional y esey a pone y a yuda cu nan por duna APA un miho oferta cu a duna nan den prome instante. El a cambia full e imagen.

Ta papia aki tambe di companianan internacional cu ta dispuesto pa haci’e, pero a pensa cu ta bon pa laga companianan local haci e trabao aki. Ta sintando cu nan y e ta bayendo den bon direccion cu pronto por firma e contract cu nan ta bay haya y pa mey mey di Mei, e lo bin abao, segun Jossy Figaroa.

Resto di Freezone

Tin un parti cu ta den man di Gobierno di freezone pa regla. Director di Freezone mester a regla cu Gobierno pasobra el a bisa cu e lo tabata kier a keda cu un edificio eyden. Gobierno mes ta sinti cu e ta haya cu esey por.

Di parti di APA ta bay desaroya algo, no por tin un edificio cu no ta di nan. Tanten cu esey no ta regla, no por tumb’e abao. Kier tumba e dos edificionan hunto abao. E dak ta di asbest y esey ta tuma un tiki mas trabao, e ta un tiki mas cen, pero APA ta prepara pe cu asina haya e OK di Gobierno cu por sigui cun’e, cu no tin discusion mas, cu Freezone NV lo bay over na kita e parti eynan tambe, e ora e tereno lo bay keda completamente limpi.