Publication: Saturday, 11 March 2017. Categoria: Judicial

Psycologo a bisa cu e sospechoso no ta completo responsabel

ORANJESTAD (AAN): E homber R. ta para riba cu e no a viola e mucha muher pero si cu el a manda potretnan di e mucha muher riba mail pa diferente persona y tambe cu el a menaza e mucha muher.

Fiscal ta haya e caso aki hopi serio y apesar cu psycologo a bisa cu R. no ta completamente responsabel pa su actonan, el a exigi 3 aña y 6 luna di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 5 aña. R. a bisa Hues cu e kier haya ayudo pasobra su cabez no ta bon.

VIOLA Y MENAZA:

Fiscal a bisa Hues cu e acusacionnan cu tin contra R. ta cu el a viola un mucha muher menor di edad entre Juni 2014 y 22 October 2014. Tambe cu na 2015, R. a manda potretnan di e mucha muher sunu riba Facebook. Ademas cu T. a menaza e mucha cu si e mucha no sali cun’e, e lo publica e potretnan sunu cu e tin.

Por a nota cu mama di e mucha victima a presenta den Corte y na varios momento e tabata yora, ora cu Hues tabata haci preguntanan na R. y e forma con R. tabata contesta Hues.

Hues a puntra R. si e acusacion ta cuadra. E sospechoso R. ta desmenti di a viola e mucha. Segun R. no tin ningun prueba. Hues a mustra cu na Hues Comisario, R. a admiti di tabatin relacion cu e mucha. R. a bisa Hues cu e tabata den shock pasobra nunca e tabata sera y e no a come y a bisa cosnan cu no tabata e berdad. Hues a bisa cu R. a bisa na Polis cu e ta spera cu e lo worde pordona.

a para riba cu e no tabatin relacion sexual cu e mucha. El a bisa cu el a yuda e mucha hopi.

Hues a remarca cu na Hues Comisario diferente biaha R. a bisa cu e tabatin relacion sexual cu e mucha. R. ta para riba cu no ta berdad. El a bisa Hues cu el a bisa cu e tabata den un shock.

a bisa Hues cu e kier mira prueba. E ta para riba cu e no a haci nada. El a bisa Hues cu e tabata gewoon amigo di e mucha muher di 14 aña pero nada mas. Segun R. e conoce e tata bon y e mucha tabata bin cas. El a bisa cu el a yuda e mucha cu placa.

Hues a bisa cu tur cos ta mustra cu un homber mayor a haci cosnan cu un mucha menor di edad. Segun R. por ta su mente a pone haci cosnan y e mester di tratamento. Den KIA el a siña conoce Dios y e ta sinti bon.

Hues a puntra pakico e mucha ta gaña cu R. tabatin relacion sexual cun’e. El a bisa cu e no tin ningun idea pakico e mucha a haci algo asina. R. a keda sacodi cabez cu e no a viola e mucha. El a bisa cu hopi biaha e mucha tabata bay cerca dje y tabata bay hiba e mucha laman. E mucha tabata pidi’e hopi biaha carchi di cellular. El a bisa cu e tabata yuda e mucha hopi. Segun R. el a perde su partner y hopi cos cu e asunto aki pero e no a perde su bida.

Hues a mustra cu R. a rabia hopi cu e mucha a sali cu un homber. R. a bisa Hues cu esey no ta su asunto. El a bisa Hues cu e mucha a bis’e cu e homber tin 19 aña y cu e homber ta droga. Segun R. e no sa pakico pero el a rabia di e situacion. E ta lamenta di esey.

Pa loke ta e potretnan di e mucha sunu, el a bisa cu e no a pone nan riba facebook sino a manda nan pa amiganan. R. a bisa Hues cu atrobe e ta bisa cu e tin problema mental. E no sa pakico el a haci’e. El a bisa Hues cu den cel dos biaha el a purba mata su curpa. El a splica cu e mucha a laga e potretnan riba un chip atras y el a coy esaki y manda pa amiganan. El a pidi sorry pa tur esaki.

Mama yora: Mientras cu Hues tabata haci preguntanan, mama di e victima tabata yora.

Hues a mustra cu R. a menaza e mucha cu si e no sali cun’e, cu e lo publica potretnan. Segun R. por ta cu el a menaza e mucha pero e no ta corda. E ta pidi hopi sorry. El a bisa cu e no a manda potret den publicidad pero a manda pa amiganan. El a bisa Hues cu por ta den su rabia el a manda e potretnan. Hues a mustra con R. a manda potret di un persona cu e mucha lo ta sali cun’e riba facebook.

a bisa Hues cu e ta haya cu e no ta bon di cabez y mester di ayudo. Cada vez cu e tin rabia e ta haci asina. El a bisa cu ora e topa e homber e lo pidi’e disculpa pa loke el a haci.

Demanda Mama: E mama cu wowo na awa a bisa Hues cu loke e homber aki a haci cu su yiu, no tin prijs. El a bisa cu su yiu ta bou tratamento y cu e mucha ta den trauma. Hues a bisa cu e maximo segun ley cu por demanda ta 50 mil Florin. E mama a demanda 50 mil Florin di daño inmaterial y a pidi tambe pa R. keda leu di su cas.

a reacciona riba e muher pero di biaha miembronan di CEA a par’e.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a bisa cu e por a compronde cu R. ta admiti di a manda potretnan sunu di e mucha y a pone mailnan ta menaza. E ta desmenti di tabatin relacion sexual cu e mucha. Fiscal ta haya cu tin suficiente prueba cu R. a viola e mucha. E mucha a declara cu e tabata na cas di R. nan so. Fiscal ta haya cu tin hopi otro detayenan caminda R. mes ta bisa den mail cu el a kibra señorita di e mucha y e mucha mes ta bisa esey tambe. Awor R. ta para riba cu e no a viola e mucha. Fiscal a mustra cu na Hues Comisario, R. a bisa cu el a haci’e. E ta haya legalmente proba e violacion pero no tin prueba cu mas biaha R. lo tabatin relacion sexual cu e mucha.

Pesey Fiscal a pidi Hues pa declara R. liber pa mas biaha tene relacion sexual. Fiscal a sigui bisa cu e ta haya proba cu a manda potretnan di mucha sunu riba Facebook.

Tambe tin menaza via Whatsapp cu si e mucha no sali cun’e, e lo publica potretnan di dje sunu. Fiscal ta haya cu R. a tacha e imagen di e mucha.

Fiscal a bisa cu pa cu e castigo e ta tene na cuenta cu un homber grandi ta abusa di un mucha y ta menaza e amigo di e mucha. Ta publica potretnan sunu di e mucha. E mucha kier a mata su curpa pero danki Dios esey no a sosode. E mucha no ta bayendo school y ta bou tratamento.

Fiscal a mustra cu unavez cu e potretnan ta riba internet, ta dificil pa kita nan. Esaki ta hopi horibel pa e mucha. E no ta kere cu R. a pensa kico e tabata haci. E raport di psycologo ta papia cu R. no ta completo responsabel pa su actonan. Esey ta trece cun’e cu mester reduci e castigo. Psycologo tambe ta conseha pa R. haya tratamento. Fiscal a splica Hues cu el a reuni cu otro Fiscalnan pa mira kico lo ta e castigo adecuado pa R. El a exigi 42 luna di prison o sea 3 aña y 6 luna di prison, di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 5 aña. Acusado R. a bisa cu ta hopi bon:

Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal ta haya cu e mama no por menciona un suma y esey ta comprondibel. Fiscal ta kere cu lo por aproba 25 mil Florin y e resto lo por haci caso civil. El a bisa cu Ministerio Publico lo bay percura pa cobra e placa aki.

DEFENSA:

Mohamed a bisa Hues cu e publicacionnan e ta laga na decision di Hues. E parti di violacion, e abogado a bisa cu e ta comparti punto di bista di Fiscal cu e declaracion di e victima so no ta suficiente. Na opinion di e abogado, Fiscal ta usa e declaracion di R. na Hues Comisario siendo cu e tabata den shock y a bisa cu el a abusa di e mucha. R. ta para riba cu e no a viola e mucha. Pa loke ta e otro acusacionnan, e ta admiti y ta pidi sorry. E ta bisa cu loke el a bisa na Hues Comisario no ta e. Segun abogado ta e mucha mes a laga saca e potretnan y e mes a laga e chip cu e potretnan na R. E abogado ta kere cu e mucha ta culpa R. di a abusa di dje pa e potretnan cu a sali publica. E ta haya e comportacion di e mucha cuestionabel. Tin duda cu e violacion a tuma lugar. E mucha ta mas interesa den e chip. No haya proba cu tabatin violacion.

E abogado a pidi Hues pa declara e demanda di daño no admisibel.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu 31 Maart pa 8.15 lo tin sentencia.