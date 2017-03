Publication: Friday, 10 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta e caso penal contra e agente di Polis B. a tuma lugar. B. ta para riba cu e no a viola e muher, y cu e ta un prostituta y cu el a pidi’e pa tene relacion.

Fiscal no ta comparti esey y a exigi 3 aña y 6 luna di prison.

Abogado mr. Emerencia a cuestiona e forma con e muher ta gaña cosnan riba e agente y tambe cu e testigonan (cu ta amiganan di e muher) a gaña riba e agente.

Tambe el a cuestiona e hecho cu tin acusacionnan cu ta persigui B. p’e cu e ta haya cu ta asuntonan cu mando policial por a atende cu medida disciplinario.

Por a nota cu den sala di Corte tabatin diferente agente di Polis presente, cu a bin apoya nan colega. Tambe e famia di e sospechoso tabata presente.

A LAGA SOSPECHOSO IMPORTANTE BAY:

Fiscal a acusa B. cu riba 10 November 2016, el a abusa di muher di inicial M. den patruya di Polis. Fiscal ta haya cu B. a abusa di su posicion como Polis.

Tambe el a bisa cu entre Januari 2009 y 2016, B. a malversa cosnan di Polis.

Abogado mr. Emerencia a reclama e hecho cu e testigo cu e kier a scucha, diripiente a bay for di Aruba. El a worde duna un “one way ticket”. E abogado a bisa cu e testigo a bisa cu e no kier a haya problema. Tambe e abogado a cuestiona e hecho cu e muher M. tambe a worde deteni algun dia pasa como prostituta den e mesun cas.

El a pidi Hues pa forma un comision pa laga interoga e homber na Colombia. Segun e abogado, e testigo ta casa cu un muher cu ta biba na Aruba. El a pidi pa pospone caso. Tambe el a pidi pa pospone detencion di Polis B. E ta kere cu B. por warda riba su caso den libertad. E investigacion ta cla caba.

Fiscal a bisa cu el a haya innecesario pa invita e testigo pasobra no tin adres. E no ta haya cu e testigo ta importante. Na opinion di Fiscal, no tin ningun indicacion cu e tabata presente na momento cu cos a sosode. E unico cos ta cu e tabata biba na e cas.

Pa loke ta e situacion di e muher M., Fiscal a confirma cu M. tabata den e cas unda un grupo di muher a worde deteni. Segun Fiscal e muher pa casualidad tabata na e cas ey.

Fiscal a bisa cu e ta contra pa laga B. liber. E ta haya cu tin motibonan di peso.

Abogado mr. Emerencia a remarca cu ta hopi straño cu diripiente cu e testigo a bay. Esaki ta mustra cu e persona aki tin informacionnan hopi importante. Ta hopi casualidad cu a haya e muher na e cas y a bisa cu e tabata eynan pa busca cos.

Hues a pospone tratamento di e caso un rato pa asina e bay pensa y tuma un decision. Despues di un rato Hues a bolbe. Hues a bisa cu e no kier pospone e caso pa scucha e testigo. Hues ta haya cu no tin indicacion unda e persona aki ta kedando. Por imagina cu e sospechoso lo por sinti su mes afecta pero Hues ta dispuesto pa scucha kico e persona lo por a bisa. E no ta haya cu mester forma un comision special. Hues a rechaza e peticion di pospone e caso.

VIOLA MUHER:

Ta asina cu e victima, e muher M., tabata den sala di Corte. Hues a cuminsa puntra e agente si ta berdad cu e a viola M.

a bisa cu no ta berdad. Despues Hues a puntra M. si e kier haci demanda. M. a bisa cu e no sa nada di esey. Hues a bis’e cu si e kier e ta keda wak e caso of sino e ta bay. M. a opta pa bay.

Hues a bisa B. cu e muher M. a declara cu B. a presenta na e cas y a pidi pa su pasaporte y a bis’e cu e lo ta detene pa check na Polis. El a bay cu B. den un patruya di Polis sinta patras. Segun e muher, B. a bis’e cu lo hib’e warda di Polis pero a hib’e mondi y a abusa di dje y despues a hib’e back e cas. Segun M., B. a bis’e cu e ta arma y tambe a force tene relacion.

a bisa cu e no ta un prostituta y cu ta B. a force.

Tin otro declaracion di un muher, kende a tende cu M. a worde abusa y a bay cu M. rumbo Polis pa haci denuncia. Un otro muher a bisa cu e tabata presente ora cu B. a bay cu M. Despues e Polis a trec’e back y M. a bisa cu e agente a abusa di dje.

AGENTE NO TABATA ARMA:

Riba e asunto cu e agente lo tabata arma, Hues a mustra cu a scucha coleganan Polis kendenan a bisa cu normal B. ta cana sin arma. Un colega cu tabatin warda cu B. a bisa cu B. no tabatin su arma cun’e.

A TENE RELACION CU PROSTITUTA:

Hues a bisa cu B. a declara na Polis, cu el a puntra M. si e ta disponibel y a bisa cu nan lo bay core rond. A bay na un lugar y cu M. voluntariamente a tene relacion sexual cun’e.

a declara na autoridad cu e no a viola y tampoco a forza.

Polis B. a bisa cu e ta lamenta cu el a haci’e durante ora di trabao. E ta lamenta cu M. ta bisa cu el a menaza cu arma.

Hues a puntra con e mester imagina cu B. a bay cu patruya na e adres caminda tin hopi prostituta. El a puntra si e tabata conoce e muher. Sino B. e sa bay eynan pero no conoce e muher y esey tabata su fout. El a bisa cu el a bay eynan pa mira e muhernan nobo cu a yega.

Tur siman tin muhernan nobo ta yega. Segun B., ora el a mira M. y el a bin pafor y e ta haya straño cu e tabata disponibel y a bay cun’e. M. tabata sinta patras den e patruya y B. a bisa cu nan tabata negosha e prijs. Segun B., e tabatin intension pa paga despues y esey el a palabra cu e muher.

Hues a puntr’e si e tabatin su arma cun’e. Segun B. e tabata traha paden y no tabata cana arma. Hues a puntra si B. tabata sali for di punto di bista cu e muher ta prostituta. B. a bisa cu el a puntra e muher si e tabata disponibel y e muher a bisa cu si.

Fiscal a haci B. un serie di preguntanan tocante con tur cos a bay y tocante e prijs. Segun B. el a palabra cu despues e lo paga y a pidi M. su number di cellular pa yam’e despues.

Hues na dado momento a para Fiscal den su interogacionnan. Hues ta haya cu Fiscal a bay mucho leu cu preguntanan.

MALVERSA COSNAN DI POLIS:

Hues a mustra cu Recherche a bay investigacion den cashi di B. na warda di Polis y na su cas. A haya den su cashi na warda di Polis un chin-up, 1 klop, un billy. A scucha agente cu a splica cu e billy tabata forma parti di e cosnan cu un agente special o sea Recherche ta haya. Segun B., el a haya chin-up y e dos klop den patruya. El a splica cu tur dia ta controla patruyanan y loke haya ta tira den un caha. El a warda esakinan den su cashi sin ningun motibo. Segun B. e tabata traha Recherche y a haya arma extra y a entrega e arma. El a bisa cu e tin e cosnan aki hopi tempo caba den su cashi.

Tambe a haya 60 bala na su cas. Segun B. e tabatin e balanan aki despues di practica di tiramento. El a laga nan na cas y el a lubida di entrega nan na Polis. Hues a bisa cu for di instructor di tiro por a compronde cu agente por bay cu balanan pa practica tiro pero no pa keda cu nan den cas. B. a bisa cu e tin 19 aña ta trahando como Polis y nunca a hay’e den algo asina aki. El a bisa cu e tin e balanan hopi aña warda.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a bisa Hues cu ta un caso hopi serio cu un agente di Polis den patruya di Polis durante ora di trabao, a viola un muher. Dia 11 November 2016, e muher M. a haci denuncia cu dia 10 November 2016 el a worde viola door di un agente di Polis den un patruya.

Dia 15 November 2016 Polis a worde notifica cu atrobe e agente ta na e lugar. E ora ey a detene B.

E muher a bisa cu B. despues di a mira su pasaporte a bis’e pa bay cun’e. Despues B. a tene relacion sexual cun’e. El a bisa cu e agente di Polis tabata arma. Despues a bah’e na e cas.

Segun Fiscal, Polis B. a bisa cu el a bay cu e muher y nan tabatin relacion sexual. E ta haya cu tin prueba di sosten a base di declaracion di otro muher cu a mira B. yega na e cas y e muher M. a bay cun’e. Fiscal a bisa cu e ta kere cu e sospechoso lo bay bisa cu no por a abusa di un prostituta. Ademas lo bay bisa cu no por kere e muher cu ta bisa cu e agente tabata arma.

Na opinion di Fiscal, ta un hecho cu B. tabata na e cas y a bay cu M. Nan a bay na un lugar aleha na Ponton y a tene relacion sexual. Segun Fiscal, e muher a bisa cu e no ta prostituta. Fiscal a bisa cu e muher a bisa cu e ta kere cu B. tabata arma y cu B. a bis’e cu e tabata arma. Segun Fiscal, e forma con B. a declara den Corte por compronde cu B. no tabatin intension pa bay paga M. B. durante interogacion a bisa cu mas biaha el a yega di tin relacion. Anterior tabata un muher A. Fiscal ta haya cu no por bay tras declaracion di B. No ta normal cu Polis den uniform y den patruya y tene relacion sexual cu muher.

Tambe Fiscal a bisa cu e no ta kere e storia di B. pa cu e klopnan, billy y 60 balanan. Segun Fiscal, B. a kere cu e muher ta prostituta y cu e prostituta no lo bay haci denuncia. El a mustra cu dia 15 November 2016, B. a bolbe bay haci mesun cos caminda a pidi pasaporte. Fiscal ta haya cu esaki ta e forma di actua di B. E ta haya legalmente proba cu B. a viola e muher.

Fiscal a sigui bisa cu e ta haya cu intencionalmente B. a keda cu e balanan. Pa cu e castigo Fiscal a tene cuenta cu B. lo por haya su retiro. E ta haya cu B. a abusa como Polis door di viola e muher. E ta haya cu B. a tacha imagen di Polis y tambe e confianza cu pueblo tin den Polis.

Fiscal a exigi 3 aña y 6 luna di prison, kitando e tempo cu B. ta sera.

DEFENSA ABOGADO:

Mr. Emerencia a bisa Hues cu e agente a bay na un cas caminda ta conoci cu tin prostitutanan. E abogado ta haya cu aki ta trata di acusacion inhusto. E muher M. ta bisa cu el a worde viola. Na opinion di abogado, e sospechoso ta para riba cu voluntariamente M. a bay cun’e. E ta haya cu aki ta e palabra di e victima contra esun di e agente di Polis. No tin ningun prueba di sosten.

Muher ta gaña: E victima ta bisa cu el a mira B. cu un pistol. Despues e victima ta bisa cu e no a mira un arma. Tur e otro coleganan di Polis a bisa cu B. no tabata arma. Esaki ta nifica cu ningun momento B. a menaza M. manera M. ta pretende y cu ta door di e arma e no a resisti contra e relacion sexual.

Esaki ta haci cu no por kere declaracion di e muher M.

E abogado a remarca, si e M. por a gaña cu B. tin arma, Dios sa cuanto mas el a gaña. Tambe cu B. lo tabata bao influencia cual tampoco no ta berdad. E abogado ta contradeci ponencia di Fiscal cu ta un forma di actua di B. E otro prostituta ta na Venezuela y B. tabatin contacto cun’e.

Abogado a cuestiona declaracion di un testigo femenino. El a señala cu e no tabata na Aruba dia di e sucedido. E tabatin contacto cu Recherche y a bisa cosnan sin a mira. Un otro testigo a bisa bon cla cu no tabatin forzamento pa M. a bay. Tambe el a señala cu tin diferente contradiccion di declaracion di testigonan.

Tin testigo ta menciona 1.30’or di marduga e muher M. a yega mientras otro ta papia di 4.30’or.

Un ta bisa cu e muher a yega na yoramento mientras cu otro ta bisa cu e muher a yega nervioso pero no a yora. E abogado ta haya cu nan a sera cabez pa declara contra B. No tin consistencia riba detayenan esencial di e caso.

E muher ta bisa cu e no ta prostituta pero e sospechoso ta bisa cu si.

Aparentemente el a rabia pasobra e momento ey e sospechoso no a paga. E abogado a remarca na Hues cu no tin un acuerdo standard cu lo mester a paga. E ta haya cu Fiscal por a laga investiga si realmente M. ta prostituta. Ta un hecho cu tin hopi muher na e cas y tur hende sa cu nan ta prostituta. E hecho cu mas o menos 3’or marduga a puntra si ta disponibel pa bay dal un ronchi. Nos tur ta hende grandi y sa masha bon kico ta kico.

Hopi straño: E abogado ta haya masha straño cu net e homber cu kier scucha como testigo, Fiscal no kier scucha y ta lag’e bay Colombia. E tabata keda den e cas y a mira kico tur a sosode. E ta haya cu mirando tur e maneranan moderno cu tin, por a haya adres di e persona aki na Colombia. E ta haya cu por a duna beneficio di duda. A abogado a bisa Hues cu e no ta haya cu B. a abusa di su funcion como Polis. No ta haya cu por papia aki di violacion y tampoco abusa di poder.

Medida disciplinario: El a sigui bisa cu e no ta haya cu por papia di malversa cosnan di Polis. El a bisa cu e tabatin e cosnan warda den cashi y B. a lubida nan. Nan tur tabata den su cashi na warda di Polis. E abogado ta haya cu mando di Polis por a atende esaki den forma disciplinario y no cu Fiscal ta haci un caso penal. E balanan tabata warda na cas y no tabata ningun intension malo cu esaki.

For interogacion di persona encarga cu practica di tiro, por conclui cu no tin control debido cuanto bala Polis ta bay cun’e cas. E ta permisible. Haya cu tur esaki por a worde regla cu medida disciplinario.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu aki 3 siman, esta Diahuebs dia 30 Maart lo tin sentencia pa 8:15’or di mainta.