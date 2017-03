Publication: Friday, 3 March 2017. Categoria: Policial

ORANJESTAD (AAN): Tabatin un brisa basta fuerte riba Diahuebs mainta. Coriente di awa tabata fuerte.

Alrededor di 11:15 am, alarma a ser bati pasobra hende a mira un turista ta drief riba lama pazuid di Reflextions Beach Aruba, cu antes tabata Nikky Beach.

Esaki ta momento cu un grupo di turista Mericano ta scuba-dive y algo a pasa cu un homber di como 56 aña di edad.

E turista a haya un posibel paro cardiaco den lama, y a bay for di tino. Nan a bin haye ta drief unda el a hoga. El a wordo hisa abordo di e lancha di buceo di e compania S.E. Aruba Fly’n Dive.

Ambulance a presenta y mucho no por a haci cune mas ora a pone e mashin na su curpa. Pero no por a haci nada mas, como cu no a haya pulso.

Dokter a presenta y constata morto pa 12:30’or di merdia y a solicita Recherche y Fiscal debi cu e no sa di kico el a fayece. E curpa a keda tuma den beslag. Tin cu bay investiga si e tanki tabatin suficiente oxigeno aden y otro aspectonan. DIARIO ta manda palabra di condolencia na e famia.