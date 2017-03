Publication: Friday, 3 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Xavier University School of Medicine ta brinda educacion medico di calidad na studiantenan di tur parti di mundo. Representa pa mas di 23 pais, studiantenan di Xavier ta completa dos aña di educacion medico na Aruba, pa despues sigui cu nan estudionan na Merca pa completa dos aña di stage clinico den hospitalnan prestigioso.

E aña aki, Xavier lo cuminsa prome fase di construccion di nan campus nobo, situa na Hato. Prome fase lo consisti di un compleho academico y administrativo moderno, cu lo costa 30 miyon di dolar. E di dos fase lo ta expansion 25 miyon di dolar di e campus, pa provee na aumento di populacion studiantil.

Xavier University School of Medicine, bao di liderazgo di nan presidente, Sr. Mr. Ravishankar Bhooplapur, ta un di e poco school di medicina den Caribe cu ta ofrece un curriculum comparable na schoolnan di Merca y Europeo, cu lo yuda futuro docternan den medicina di siglo 21.

Xavier ta orguyoso di por ta acredita cu Accreditation Commissions on Colleges of Medicine (ACCM-di Irlanda) y Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and the Health Professions (CAAM-HP).

E meta di proceso di acreditacion aki ta pa asegura cu schoolnan di medicina ta sigui mihor practicanan den enseñanza y estudionan, mientras nan tambe ta duna apoyo adecuado.

Cu aumento di demanda mundialmente pa educacion medico di calidad, Xavier University a establece campus pre-med alrededor di mundo. Despues di termina esaki, studiantenan por transferi pa Aruba. Xavier a habri campus pa studiantenan di medicina na Don Bosco College, situa na Bangalore; St. Francis College, na Hyderabad y TIPs Global Institute, na Coimbatore, India. Nan tambe tin campus na German Jordan University, na Amman, Jordania y Baldwin College, na Accra, Ghana. Esaki lo yuda duna un diversidad di talento na studiantenan di medicina di Aruba.

Xavier lo sigui na vanguardia na Aruba cu ferianan di salud gratis pa residentenan local y den varios actividad caritativo. Participacion di nan studiantenan den comunidad ta imperativo, pasobra esaki ta permiti pa studiantenan integra cu cultura local y tambe duna un man.

Studiantenan a completa nan practica clinico den hospital y asina a haya experiencia y yuda sirbi pueblo di Aruba. Xavier tin varios docter local cu ta forma parti di nan facultad pa entrena nan studiantenan.

Xavier School of Medicine ta kere den duna tur hende un oportunidad pa bira un docter, cu becanan y asistencia financiero, cu ta yuda studiantenan logra nan soño. Nan ta hopi orguyoso di por ofrece na studiantenan local cu kier atende school medico, un descuento di 25% di nan beurs.

Xavier School of Medicine ta hopi orguyoso di por yama Aruba nan cas y nan ta spera cu nan crecemento lo sigui ta un balor influencia pa e isla.